Die Junge Union (JU) unterstützt in einer Stellungnahme die Kritik der Anwohner in Ruchheim-Nordost an dem geplanten GAG-Neubau. Es müsse „ein echter Dialog“ mit den Bürgern zur Zukunft des Geländes stattfinden, sagt der JU-Kreisvorsitzende Jan Ehrhart.

Die Wohnungsbaugesellschaft GAG plant, auf zwei freien Grundstücken im Erfurter Ring 146 Sozialwohnungen zu errichten. Sowohl aus dem Ortsbeirat wie auch von zahlreichen Anwohnern hagelte es Kritik. Unter anderem, weil sie bereits jetzt ein Parkplatzproblem in Ruchheim-Nordost sehen, das durch die Neubebauung weiter zunehme. Die GAG plant mit einem Eins-zu-Eins-Parkplatzschlüssel. Das ist in den Förderrichtlinien für sozialen Wohnungsbau so vorgesehen.

Die „begründete Kritik der Anwohner“ dürfe man „nicht einfach ignorieren. Schon gar nicht mit offensichtlich fehlender Ortskenntnis“, heißt es von der JU. Sie reagiert damit auf eine Stellungnahme der Jusos. Die SPD-Nachwuchsorganisation hatte Ende vergangener Woche die Baupläne der GAG befürwortet. „Uns ist sozialer Wohnraum wichtiger als ein Recht auf einen Parkplatz“, hieß es in der Jusos-Stellungnahme.

JU: „Wohnraum in allen Segmenten“

„Als Stadt haben wir die Aufgabe, Wohnraum in allen Segmenten zu schaffen. Eine Notwendigkeit für ausschließlich sozialen Wohnungsbau sehen wir nicht“, sagt Jan Erhart. „Für uns als JU ist es umso wichtiger, dass in den kommenden Jahren ein besonderer Fokus auf Wohnraum für junge Menschen und Familien gelegt wird“, ergänzt er. Sein Stellvertreter Alexander Weih sagt: „Man muss anerkennen, dass sich mehrgeschossiger sozialer Wohnungsbau nicht auf jeder zur Verfügung stehenden Fläche eignet. Auch gilt es zu hinterfragen, welche Aussagekraft in einem fast 30 Jahre alten Bebauungsplan steckt.“