Die Josef A. Geyer-Stiftung hat heuer 43.000 Euro ausgeschüttet. Ein Großteil des Geldes ging an Vereine und Projekte im Rhein-Pfalz-Kreis.

Demokratie ist das beste aller denkbaren Gesellschaftsmodelle. Sie hat aber nur Bestand, wenn sich die Menschen in allen möglichen Bereichen einbringen. Das ist die Überzeugung von Josef A. Geyer. „Die stille, oft auch unsichtbare Arbeit ist der Kitt unserer Gesellschaft“, betonte er. Der gebürtige Speyerer, der in Schifferstadt aufgewachsen ist und heute in der Bissersheimer Hald-Mühle lebt, hat sich schon immer unentgeltlich politisch, sozial und kulturell eingesetzt. 2022 gründete der Unternehmer, der mit Immobilien und Hotelmanagement erfolgreich war, eine Stiftung, um mit Ausschüttungen nachhaltig Gutes tun zu können.

Dieses Jahr hatte Geyer 43.000 Euro an 16 Vereine und Organisationen zu vergeben. Alleine neun Institutionen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und aus Ludwigshafen profitierten von zusammen 20.000 Euro. Das übrige Geld floss in den Landkreis Bad Dürkheim und nach Speyer. Volker Knörr (CDU), Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, lobte den schönen Rahmen, „um die Wertschätzung für Engagement auszudrücken“. An Geyer gewandt meinte er: „Du machst mit den Zuwendungen all jene sichtbar, die sich für die Allgemeinheit einsetzen.“

Für den Erhalt der Orgel in der Kirche St. Jakobus in Schifferstadt waren 3000 Euro vorgesehen. Das Aerophon mit seinen 2616 Pfeifen, 45 Registern und dem Glockenspiel habe überregionale Bedeutung, sagte Geyer mit Verweis auf die Kultursommer-Konzerte. Zur Unterstützung Schifferstadts, das 2025 das 75. Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte gefeiert hat, gab es 2500 Euro. Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) zeigte sich gerührt. Mit 1500 Euro wird dem Kirchenchor St. Cäcilia Harthausen geholfen, der regelmäßig in drei Pflegeheimen singt. „Die Senioren freuen sich nicht nur über die Lieder, sondern auch darüber, dass Menschen an sie denken“, erläuterte der Dirigent Andreas Senz. Allerdings hätten die Einrichtungen nur alte Gesangbücher mit viel zu kleiner Schrift.

Die Ökumenische Nachbarschaftshilfe Schifferstadt leistet jährlich mehr als 5000 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Gut 50 Mitglieder stehen einsamen Menschen – mitunter sehr eng und persönlich – zur Seite. Für diesen inzwischen 35 Jahre währenden Einsatz wurden 3000 Euro überreicht. Dank einer Sonderförderung, über die die Zahlungsempfänger vor Ort abstimmten, wurden sogar 4500 Euro daraus. 3500 Euro bekam die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt für zwei Projekte: „JungLe in Bewegung“, bei dem beeinträchtigte Kinder im Judosportverein trainiert werden, und das Kreativangebot im „Atelier Molemol“. Damit das Deutsche Kartoffelmuseum in der ehemaligen Synagoge in Fußgönheim seinen Bildungsauftrag weiterhin erfüllen kann, wurden dorthin 3000 Euro gespendet. 1500 Euro erhielt die Kreisvereinigung SeHT Selbstständigkeitshilfen bei Teilleistungsschwächen aus Ludwigshafen. 2000 Euro gingen an den Männergesangverein Frohsinn 1862 Mechtersheim.