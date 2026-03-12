Manege frei: Über 400 Kinder in 14 Gruppen zeigen im Kinder- und Jugendzirkus Paletti in acht Vorstellungen von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. März, was sie gelernt haben.

Wenn sich der Vorhang am Freitag im Paletti-Zelt auf dem Zirkusgelände im Sportpark Mannheim-Pfeifferswörth (Im Pfeifferswörth 28a) hebt, ist das für viele Kinder ein ganz besonderer Moment. Ein Jahr lang haben die kleinen Artistinnen und Artisten trainiert, Neues gelernt, sind zusammengewachsen und über sich hinausgewachsen, haben probiert, verworfen, verbessert und immer wieder geübt, schreibt der Kinder- und Jugendzirkus Paletti in einer Pressemitteilung.

Kunststücke an Trapez und chinesischem Mast

Zu sehen sind demnach junge Seiltänzerinnen, die anmutig über das dünne Drahtseil „schweben“, Jongleure, die Bälle und Diabolos durch die Luft wirbeln lassen, und Akrobatinnen, die waghalsige Menschenpyramiden bauen. Außerdem sollen Einradfahrer über die Bühne wirbeln, während hoch oben unter der Zirkuskuppel Trapezkünstlerinnen zu atemberaubenden Kunststücken ansetzen und weitere Kinder am chinesischen Mast in schwindelerregende Höhen klettern.

Mit Spaß, Mut und viel Training haben die jungen Artistinnen und Artisten der Mitteilung zufolge zusammen mit dem Trainerteam die Shows zusammengestellt. Der Zirkus kündigt „schöne Choreografien, bunte Kostüme sowie eine professionelle Licht- und Tontechnik“ an.

Mit Spaß, Mut und viel Training haben die jungen Artistinnen und Artisten zusammen mit dem Trainerteam die Shows zusammengestellt. Foto: Zirkus Paletti/oho

Jede der acht Shows am Wochenende sei eine Premiere – von den jüngsten Flohzirkus-Kindern (ab 1,5 Jahre), die gemeinsam mit ihren Eltern erste Zirkusluft schnupperten, über die routinierten Maxis (bis 15 Jahre) bis zur Gruppe Maximal, in der Jugendliche bis 20 Jahre trainieren und zeigen, was für Hobbyartisten so alles möglich ist.

Programme dauern eineinhalb bis zwei Stunden

Die Vorstellungen verteilen sich über das ganze Wochenende. Am Freitag, 13. März, 20 Uhr, zeigt die Gruppe Maximal (15 bis 20 Jahre) ihr Programm. Am Samstag, 14. März, 10.30 Uhr, treten die Kleinsten aus dem Flohzirkus zusammen mit den Minis auf (1,5 bis sechs Jahre), um 13.30 Uhr folgen die Minimax-Artistinnen und -Artisten (sieben bis zwölf Jahre). Um 16.30 Uhr werden die Minimaxe von den Zirklusiv Minis unterstützt. Um 19.30 Uhr sind dann die Maxis (zwölf bis 15 Jahre) dran.

Am Sonntag, 15. März, 10.30 Uhr, sind noch einmal der Flohzirkus und die Minis zu sehen, um 13.30 und 16.30 Uhr treten die Minimaxe ein weiteres Mal auf. Die Programme dauern jeweils etwa eineinhalb bis zwei Stunden (inklusive Pause).

Im Vorzelt gibt es nach Angaben des Zirkusteams Getränke, Popcorn und Speisen. Das Zelt ist beheizt und barrierefrei zugänglich. Tickets gibt es im Internet unter www.zirkus-paletti.de oder – nach Verfügbarkeit – an der Tageskasse ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn. Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene (ermäßigt sieben Euro, fünf Euro für Kinder von drei bis sechs Jahren). Kinder unter drei Jahren sind frei. Wenn Tickets für drei unterschiedliche Shows gebucht werden, gibt es den Veranstaltern zufolge zehn Prozent Rabatt. Gekaufte Tickets sind übertragbar.

Zur Sache