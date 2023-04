Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf den letzten Drücker hat der FSV Schifferstadt die Qualifikation für die Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga Ost geschafft. Dort belegt das Team Platz vier, gastiert allerdings am Sonntag, 15 Uhr, mit einer Rumpfelf bei Wormatia Worms II.

Die Schifferstadter waren in der Hauptrunde der Südstaffel das beste Rückrundenteam und gewannen sechs der acht Partien. „Im Moment hat uns eine Corona-Welle erfasst, was sich in einer