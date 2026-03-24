Mit ihrem ersten gemeinsamen Projekt „Boogie Woogie Legends Live“ haben die Weltklasse-Pianisten Axel Zwingenberger und Joja Wendt im Mannheimer Capitol restlos überzeugt.

Zwei Männer, zwei Flügel – mehr braucht es nicht für einen unvergesslichen Abend, wenn es Ausnahmekönner wie Axel Zwingenberger (70) und Joja Wendt (61) auf die Bühne zieht. Am Montagabend lagen die Bretter, die den Musikern eine Welt bedeuten, im Mannheimer Capitol. Ihr Gastspiel mit dem Programm „Boogie Woogie Legends Live“ wurde zu einem triumphalen Erfolg.

Die beiden gebürtigen Hamburger mit – in jungen Jahren – recht verschiedenen Lebensläufen fackeln im Capitol nicht lange. Kaum auf der Bühne, setzen sich Zwingenberger und Wendt an die beiden Pianos und legen los wie die Feuerwehr. Nach zwei gemeinsamen Stücken übernimmt Joja Wendt die Rolle des Alleinunterhalters. Dabei improvisiert der 61-Jährige, der seine ersten Lebensjahre in Istanbul verbrachte, einen „Mannheim Capitol Blues“. Einfach erfrischend.

Improvisation als Markenzeichen

Von wegen Improvisation: Die meisten Stücke, die Wendt und Zwingenberger entweder solo oder gemeinsam spielen, fallen in diese Kategorie. Was zum Konzept ihrer CD „Boogie Woogie Dimensions“ passt. Denn die auf dem Silberling verewigten Werke sind überwiegend spontan bei den gemeinsamen Studioaufnahmen entstanden, wie die beiden auf der Capitol-Bühne erklären. Mit Titeln der Stücke halten sich die Künstler zwar nicht lange auf, doch klar ist dennoch, dass sie auch „Klassiker“ des Genres wie den „Suitcase Blues“, den Hersal Thomas legendär interpretierte, im Programm haben – und ebenso souverän und leidenschaftlich vortragen wie eigene Werke.

Die atemberaubende Präzision und das unfassbar hohe Tempo, das Zwingenberger und Wendt bei ihrem Spiel demonstrieren, reißt immer wieder den einen oder anderen Konzertbesucher zu Ausrufen hin wie „Yeah“, „Wow“ oder „Yes, man“. Szenenapplaus spenden die Gäste ebenfalls nach besonders mitreißenden Passagen. Vor allem nach der Pause des (netto) ungefähr zweistündigen Konzerts bejubeln die Zuhörer die Vorträge der Boogie-Woogie-Meister nahezu frenetisch. Zu Recht.

Auch als Moderatoren unterhaltsam

Doch Zwingenberger und Wendt begnügen sich nicht damit, ihre musikalische Extraklasse für sich sprechen zu lassen. Auch als Moderatoren unterhalten sie das Mannheimer Publikum mit Informationen zur Geschichte des Boogie Woogie, der vor rund 100 Jahren in den USA durch Bluesmusiker begründet wurde, mit Erklärungen der besonderen Spielweise wie rollender Bässe mit der linken Hand und oftmals von Trillern und Tremoli geprägten Off-Beat-Motiven der rechten Hand, mit Anekdoten zu ihren eigenen Karrieren, nicht zuletzt zur Zusammenarbeit mit berühmten Kollegen, und humorvollen Anmerkungen zur Exzellenz des jeweils anderen.

Gefühlt alle Konzertbesucher singen mit, als Joja Wendt „Got My Mojo Working“ von Muddy Waters nicht nur am Flügel spielt, sondern auch stimmlich intoniert. Wobei er sich als guter Sänger erweist – zumal er zeitgleich die Tasten am Klavier bedient und mit dem Publikum kommuniziert. Respekt! Wobei: Für Wendt ist das möglicherweise noch eine leichte Übung, spielt er doch an dem Abend einige Stücke, bei denen er seine beiden Gehirnhälften komplett unabhängig voneinander nutzen muss, wie er erklärt ...

Nur noch vier Konzerte in diesem Jahr geplant

Nach einer Zugabe verabschieden sich Axel Zwingenberger und Joja Wendt vom tobenden Mannheimer Publikum. In diesem Monat geben sie mit ihrem Programm „Boogie Woogie Legends Live“ noch zwei Konzerte in Erlangen und Hamburg, dann erst wieder im November in Mönchengladbach und Leverkusen.