Die Johanniter in Ludwigshafen bieten nach der Corona-Zwangspause wieder Erste-Hilfe-Kurse an. Doch die Ausbildung erfolgt wegen der Pandemie nun unter ganz besonderen Bedingungen.

„Zunächst muss gewährleistet sein, dass sich die Teilnehmer in einer geschützten Lernumgebung aufhalten“, sagt Manuela Köchle, Leiterin der Breitenausbildung der Johanniter in Ludwigshafen. „Wir sorgen in unseren Räumen für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen wie die Abstandswahrung durch eine verringerte Teilnehmerzahl und intensivierte Desinfektion. Bei Kursen für Ersthelfer in Betrieben oder geschlossenen Gruppen müssen die Rahmenbedingungen im Voraus individuell geprüft und festgelegt werden.“ Das bedeute zwar zusätzlich mehr Aufwand in der Vorbereitung, dieser sei allerdings zum Schutz der Teilnehmer unerlässlich, sagt Köchle.

Anmeldungen möglich

Um eine sichere Erste-Hilfe-Ausbildung in Corona-Zeiten zu gewährleisten, stehe nun die Einhaltung der Hygieneregeln bei den Kursen ganz besonders im Fokus: Man achte akribisch auf die Abstandsregeln, das richtige Händewaschen und Händedesinfektion sowie die Husten-Nies-Etikette. Außerdem werde vor Kursbeginn erklärt, wie der Mund-Nasen-Schutz richtig zu tragen ist. Doch auch während des Kurses gelten nun besondere Vorkehrungen. So werde das Thema Atemspende bei einer Reanimation „situationsangepasst“ vermittelt, sagt Köchle. Sie weiß: „Trotz umfangreicher Informationen sind viele Menschen verunsichert. Damit möchten wir aufräumen.“

Ihren Angaben zufolge können sich Interessen ab sofort wieder im Internet für Kurse anmelden.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist eigenen Angaben zufolge einer der größten Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen in Deutschland. 2019 haben 460.000 Menschen bei den Johannitern gelernt, anderen Menschen in Notsituationen zu helfen – davon mehr als 13.000 Kinder und Jugendliche in Schulen. 25.000 Menschen arbeiten bei den Johannitern, außerdem gibt es 40.000 ehrenamtliche Helfer und 1,2 Millionen Fördermitglieder.

