Die AfD-Stadtratsfraktion hat am Samstag Johannes Thiedig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Pascal Bähr, der nach eigenen Angaben aus beruflichen Gründen das Amt niedergelegt hat, aber weiter Fraktionsmitglied bleiben will. Thiedig wurde 1976 in Heidelberg geboren und wohnt seit 2007 in Ludwigshafen, vorher lebte er in Frankenthal. Thiedig ist seit 2013 bei der AfD und war nach eigenen Angaben vorher Mitglied in der SPD, FDP sowie der Partei „Die Freiheit“, eine rechtspopulistische Kleinpartei, die in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und sich 2016 auflöste. Bei der Kommunalwahl in Ludwigshafen im Mai vergangenen Jahres kandidierte Thiedig auf der AfD-Liste auf Platz fünf und landete letztlich auf Platz sechs. Die AfD holte acht Sitze und ist seitdem drittstärkste Fraktion im Ludwigshafener Stadtrat, in dem es derzeit acht Fraktionen gibt.