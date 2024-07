Bei unserer ersten Sommertour am Samstag, 20 Juli, machen wir unseren Lesern Beine. Redaktionsmitglieder der „Ludwigshafener Rundschau“ joggen mit ihnen durchs Maudacher Bruch. Die Tourenlänge beträgt knapp zehn Kilometer. Auch wenn das Lauftempo gemächlich und plauderfreundlich ist, sollten nur Leserinnen und Leser teilnehmen, die in der Lage sind, diese Distanz ohne Probleme in gut einer Stunde zu bewältigen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr der Parkplatz im Süden des Bruchs in der Gartenstadt schräg gegenüber der Kreuzung Maudacher/Meckenheimer Straße. Von dort aus geht’s auf den Großen Rundweg durch das Naturschutzgebiet.

Anmeldung

Per E-Mail an sommertour-lu@rheinpfalz.de. Die Teilnehmer werden ausgelost und verständigt.