Eine Joggerin ist nach eigenen Angaben in Edigheim von einem Hundehalter bedroht worden. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, der sich am Sonntag gegen 16.40 Uhr in der Uhlandstraße ereignete. Laut Polizeibericht kam es dort zu einem Streit zwischen der 35-jährigen Joggerin und einem bislang unbekannten Spaziergänger. Der Mann, der drei Hunde mit sich führte, soll die Joggerin im Laufe des Streitgespräches bedroht haben. Laut Aussage der Joggerin soll der Mann etwa 35 Jahre alt und blond gewesen sein. Eine Fahndung der alarmierten Polizei blieb ergebnislos. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Hundehalters machen können. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.