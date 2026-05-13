Eine 33-jährige Joggerin ist am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr in Mannheim-Neckarau auf dem Rheindamm in Richtung Strandbad von einem Hund ins Bein gebissen worden. Die Hundebesitzerin, welche mit zwei unangeleinten, kniehohen Hunden unterwegs war, erkundigte sich zunächst nach dem Wohlergehen der leicht verletzten Joggerin, gab ihr infolgedessen aber die falschen Personalien und Telefonnummer. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, 25 bis 30 Jahre, schlank, rötliche lange Haare, Nasenring, bekleidet mit Jeans, orange-grüner Strickjacke, darüber einen dunklen Blazer. Die Polizei sucht nach der Frau. Hinweise an Telefon 0621 833970.