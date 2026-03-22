Joe Bausch ist Arzt und Autor, Schauspieler und True-Crime-Experte. „Neue Geschichten aus der Zelle“ versprach seine Lesung im Grunde zu wenig, geboten wurde mehr.

Es lag nahe, davon auszugehen, dass der Autor aus seinem jüngsten Buch „Verrücktes Blut“ lesen würde, einer eindrücklichen Autobiografie mit dem Untertitel „Wie ich wurde, wer ich bin“. Doch danach, nur zu lesen, war es Joe Bausch offenbar nicht. Stattdessen bewies er sich auf der kleinen Bühne als großer Erzähler, aus dem die Erinnerungen, Beobachtungen und Anekdoten, eine nach der anderen, nur so hervorsprudelten. Seine Befähigung und Erfahrung als Schauspieler kam der „Lesung“ sichtlich und hörbar zugute. Bauschs Präsenz war so hoch wie seine Stimme tief dunkel.

Joe Bausch in der Alten Feuerwache in Mannheim. Foto: Ralf Moray

„Die Bücher liegen nur als Drohung hier“, sagt er und hört sich fast wie Horst Schlämmer an, „damit Sie wissen, was ich alles schon gemacht habe“. Er wird sie alle vier, „Knast“, „Gangsterblues“, „Maxima Culpa“ und die Biografie, eher beiläufig jeweils einmal zur Hand nehmen, nur um sich mit der Lektüre allenfalls weniger Seiten neuen Schwung für weitere mündliche Ausführungen zu holen. Der 72-Jährige setzt sich kaum auf den bereitstehenden Stuhl, sondern steht vor seinem Lesetisch oder bewegt sich agil, ganz in Jeans, fast wie ein charismatischer Rockmusiker über die Bühne. Wenn er jetzt auch noch singen würde, Johnny Cash oder „Wand’rin’Star“, man würde sich gar nicht wundern.

Joe Bausch in der Alten Feuerwache in Mannheim. Foto: Ralf Moray

Als „Hausarzt der Totschläger, Vergewaltiger und Mörder“, kündigt der Magdeburger Veranstalter und Moderator Tino Grosche ihn an und etwas weniger zynisch als „Bestsellerautor und „Tatort„-Star“. Bis 2018, als er in den Ruhestand gegangen ist, war Joe Bausch Anstaltsarzt und Leitender Regierungsmedizinaldirektor im nordrhein-westfälischen Werl, einem Hochsicherheitsgefängnis, in dem nur, so wörtlich, „die Crème de la Crème“ einsitze. Seit 1997 spielt er den Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth im WDR-„Tatort“ um die Kölner Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk. Er habe errechnet, berichtet er in Mannheim, im „Tatort“ habe er annähernd ebenso viele Leichname untersucht wie im echten Leben. „Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film“, fügt er an, „aber noch weiß ich, wann ich drehe und wann es die Realität ist“. Augenscheinlich findet sie im Drehbuch und vor der Kamera nur wenig Berücksichtigung, wenn er sich zuweilen fragt, „was erzähle ich da für ne Scheiße?“ Die Gerichtsmediziner im Fernsehen seien eben die besten, sagt der echte Mediziner ironisch und nimmt seine langjährige Krimirolle davon nicht aus.

Joe Bausch in der Alten Feuerwache in Mannheim. Foto: Ralf Moray

„Ich kann aus dem Mageninhalt einer Wasserleiche, sechs Wochen, nachdem man sie aufgefunden hat, noch auf eine Viertelstunde genau sagen, wann sie umgebracht wurde. Das kann außer mir keiner. Nach 90 Minuten haben wir jeden überführt, und die Welt ist wieder in Ordnung.“

Joe Bausch in der Alten Feuerwache in Mannheim. Foto: Ralf Moray

Wie hart seine Kindheit im hessischen Westerwald war, schildert er anschaulich in „Verrücktes Blut“. Als ältester Sohn dafür vorgesehen, dereinst den elterlichen Bauernhof weiterzuführen, verabschiedete er sich schon früh in Richtung Köln, an die Uni und ans Theater, wo er unter anderem mit dem Ludwigshafener Regisseur Roland Reber arbeitete.

Joe Bausch in der Alten Feuerwache in Mannheim. Foto: Ralf Moray

Vor allem Verbrecherrollen waren es zunächst, die er spielte. „Wenn du so aussiehst wie ich, wirst du nicht für ,Unser Lehrer Doktor Specht’ gecastet“, weiß der Schauspieler mit dem markanten Charakterkopf. „Damit kann ich leben.“ Seinen Patienten im Knast galt er damit beinahe als einer der ihren. Seine Rolle als Dr. Roth hätten sie anschließend auch akzeptiert und sich zuweilen stolz darauf gezeigt, dass ein so prominenter Arzt sie behandelt. Von einer Geiselnahme, die er hinter Gittern erlebte, berichtet Bausch, ebenso emotional und lebendig von Psychoterror und Morddrohungen im Gefängnis. „Es gibt keine Institution, in der mehr gelogen wird“, weiß er aus Erfahrung und erzählt mit eindringlicher, raumfüllender Stimme weiter von Schüssen auf seinen Notarztwagen und anderen krassen Fällen, die er erleben musste. Seine Bücher, besonders „Knast“, empfiehlt er nicht zuletzt als Geschenk für Personen, „die den Weg der Rechtschaffenheit aus den Augen zu verlieren drohen. Man sagt immer, Männer morden und Frauen lesen darüber“, ergänzt er, und tatsächlich warten am Büchertisch überwiegend Leserinnen darauf, dass Bausch ihr Exemplar signiert oder sich für ein gemeinsames Selfie in Position stellt.