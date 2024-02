Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Arbeitsplätze, Ausbildung, Umorientierung: Das sind die Standbeine der Messe „Jobs for Future“. Von 22. bis 24. Februar sind dafür wieder alle Interessierten in der Maimarkthalle willkommen. Denn auch wenn sich hin und wieder die Schwerpunkte ein wenig verschieben, so liege das Erfolgsgeheimnis der Messe eben gerade im Dreiklang auf dem Arbeitsmarkt.

Ob sich die Schwerpunkte seit der ersten Messe verschoben haben? Veranstalter Jan Goschmann von der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft muss kurz nachdenken: „Eigentlich hatten wir von Anfang