Was macht mir Spaß? Wo liegen meine Talente? Auf der Messe „Jobs for Future“ können Besucherinnen und Besucher verschiedene Berufe aktiv austesten und so vielleicht ganz neue Leidenschaften entdecken. Die „Jobs for Future“ ist vom 22. bis 24. Februar täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Offiziell eröffnet wird die Messe am Donnerstag, 22. Februar, 11 Uhr, im Info-Forum I von Volker Proffen, Bürgermeister für Finanzen, Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim.

Die richtigen Pflegeutensilien ertasten, Blutzucker messen oder mittels einer VR-Brille schon mal in den Wunschberuf hineinschnuppern: An vielen Messeständen kann man die eigene Geschicklichkeit oder Kraft, räumliches Vorstellungsvermögen oder Fahrgefühl testen und dabei von Azubis und Beratern erfahren, worauf es in der Ausbildung ankommt.

Insider-Tipps von Experten

Das Handwerk ist mit mehreren Gewerken vor Ort und zeigt Interessierten gerne den fachgerechten Gebrauch der verschiedenen Werkzeuge. Schülerinnen und Schüler können dort bei kleinen Mitmach-Aktionen Stempel sammeln und Geld für die Klassenkasse gewinnen. Köpfchen und Kreativität sind auch in der Metall- und Elektroindustrie gefragt: Im Info-Truck von Südwestmetall darf der Nachwuchs an Multimedia-Terminals und Zahnradgetrieben die eigenen Talente und Fähigkeiten testen. Bei der BASF schlüpfen Interessenten dank virtuellem Technikum in die Rolle eines Chemikanten oder einer Chemikantin. Auch beim Finanzamt lässt sich mit einer 3D-VR-Brille vorab schauen, was einen dort am ersten Ausbildungstag erwartet.

Insider-Tipps vom Experten und detaillierte Infos zu verschiedenen Berufsbildern bieten die beiden Info-Foren. In kostenlosen Workshops und Kurz-Vorträgen erfahren Interessierte beispielsweise, wie man sich richtig auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet oder wie der Einstieg ins Berufsnetzwerk LinkedIn gelingt. Die Hochschule Kaiserslautern gibt unter anderem einen Überblick über ihre technischen Studiengänge, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung informiert zu Weiterbildung an Hochschulen. Das Coaching-Unternehmen TraumjobScout liefert exklusive Einblicke in mustergültige Bewerbungen und verrät Eltern, wie sie ihren Nachwuchs sinnvoll und zielführend bei der Berufsorientierung unterstützen können. Nicht nur Berufseinsteiger, auch Fach- und Führungskräfte in Umbruchsituationen entdecken hier hilfreiche Tipps – zum Beispiel bei einer kostenlosen 20-minütigen Kurzberatung.

Gut vorbereitet zur Messe

Schon vor der Messe finden Interessierte auf der Website www.jobsforfuture-mannheim.de alle Aktionen, das Programm in den Info-Foren sowie Kurzporträts und Angebote der Aussteller. Die Suchfunktion zeigt einfach und unkompliziert, wer die gewünschte Ausbildung oder den passenden Job anbietet und unter welcher Standnummer der Aussteller zu finden ist. Natürlich kann man auch noch vor Ort mit dem Smartphone auf alle Infos zugreifen.

Termin

Messe „Jobs for Future“, 22. bis 24. Februar, Maimarkthalle Mannheim, geöffnet täglich 9 bis 17 Uhr, Eintritt frei; weitere Infos unter www.jobsforfuture-mannheim.de

facebook.com/JobsForFuture.MA

instagram.com/jobsforfuture_mannheim