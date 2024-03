Am 8. März stehen Frauen jährlich weltweit im Fokus, denn der Internationale Frauentag möchte Frauen nicht nur feiern, sondern auch auf immer noch bestehende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern hinweisen. In den Foyers der Arbeitsagentur und des Jobcenters (Berliner Straße 23a) ist in diesem Zusammenhang am Freitag, 8. März, 9 bis 12 Uhr, eine Ausstellung zu sehen. Interessierte können sich über die Themen „Gender Pay Gap“, „Gender Time Gap“, „Gender Care Gap“ und „Gender Pension Gap“ informieren sowie mit den Organisatorinnen der Ausstellung ins Gespräch kommen. Es sind dies die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Ludwigshafen und des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen sowie die Gleichstellungsbeauftragte des Jobcenters. „Trotz guter Entwicklungen in Bezug auf Frauenrechte und Frauenförderung in den vergangenen Jahren sehen sich Frauen in unserer Gesellschaft weiterhin mit unterschiedlichsten Benachteiligungen konfrontiert“, heißt es ihrerseits im Vorfeld des Internationalen Frauentags.