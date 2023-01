Wer sich für einen Pflegeberuf im Klinikum interessiert, kann sich neuerdings von zu Hause mit diesem potenziellen Arbeitgeber über Einstiegsmöglichkeiten, Karrierechancen und Weiterbildungsoptionen austauschen.Mit dem virtuellen Kaffee-Date und dem Job-Telefon bietet es dafür nach eigenen Angaben zwei ortsungebundene Infoformate an. Digital oder per Telefon können Fragen gestellt und direkt beantwortet werden. Wunschtermine für ein Kaffee-Date können per E-Mail beantragt werden. Ein Link führt zum virtuellen Plausch mit einer Fachkraft des Klinikums. Das Job-Telefon wird einmal monatlich einen ausgewählten Einsatzbereich in den Fokus rücken.Am 1. Februar wird die Hotline dem Thema „OP- und Intensivpflege“ gewidmet. Eine OP-Kraft im Klinikum informiert dann über Einarbeitungskonzepte, Arbeitszeitmodelle oder Fortbildungsmöglichkeiten.

Noch Fragen?



Nähere Infos per E-Mail an rexa@klilu.de oder per Whatsapp-Nummer 0151 26081230. Das Job-Telefon ist am

1. Februar von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 0621 5034394 zu erreichen.