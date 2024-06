Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz präsentiert sich am Donnerstag, 27. Juni, beim inzwischen sechsten „Job-Barbecue“ des TFC auf der Parkinsel (Parkstraße 43), wo mindestens 70 Aussteller und um die 1000 Besucher erwartet werden. Die Behörde wirbt beim Nachwuchs für den Beruf in Uniform, fürs dreijährige Polizeistudium, aber auch für Ausbildungsplätze in der Verwaltung. Nach dem Abschluss „Bachelor of Arts“ stünden Absolventen viele Möglichkeiten offen: ob bei der Kriminalpolizei, der Schutzpolizei, der Wasserschutzpolizei oder der Bereitschaftspolizei.

Die Berufsberater des Präsidiums sind beim „Job-Barbecue“ zwischen 17 und 20 Uhr vor Ort. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung ist mit Burgern und Bratwürsten gesorgt. Die Einstellungsberaterin des Präsidiums, Solveig Hallstein, steht Interessenten darüber hinaus jederzeit für Rückfragen bereit: unter Telefon 0621 963-1699 oder per E-Mail an pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de. Weitere Infos zur Karriere bei der Polizei findet man im Netz unter www.polizei.rlp.de/de/karriere.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz.