Bummeln, Burger und Business – das Job Barbecue beim Turn- und Fechtclub (TFC) Ludwigshafen verband für rund 600 Schüler drei wichtige Begriffe. Sie hatten nicht nur die Auswahl aus knapp 70 Betrieben und Hochschulen, die gemeinsam um die Aufmerksamkeit der Schulabgänger buhlten. Sie erhielten im Rahmenprogramm auch wichtige Tipps für die anstehenden Bewerbungsgespräche. „Im Idealfall kommen die Schüler erst zu uns und suchen dann draußen den Kontakt zu den Unternehmen“, erklärte Experte Simon Lindmayer. „Uns“ war in diesem Fall das Bewerbertraining in der Sporthalle des Vereins auf der Parkinsel. Dort erhielten die jungen Menschen beispielsweise Styling-Tipps und Beratung für einen sicheren Auftritt im Vorstellungsgespräch.

„Der Einstieg in so ein Gespräch ist sehr wichtig“, so Lindmayer. Beim TFC war zumindest der Einstieg kein Problem. „Der ungezwungene Austausch ist ja gerade das Gute“, erklärte Vereinsboss Christian Hanz. Er freute sich nicht nur über die vierte Auflage und eine Rekordbeteiligung an Unternehmen, sondern über eine echte Premiere: „Wir konnten zum ersten Mal unseren Wunschtermin kurz vor den Ferien umsetzen.“

Angehende Gastronomen gesucht

Gerade noch rechtzeitig für einige Unternehmen, die noch Ausbildungsplätze für den September zu vergeben haben. Das gilt auch für die BASF. „Gerade in den Bereichen Elektro und Gastronomie suchen auch wir noch“, erklärte Sabine Schumacher. Für den Konzern war es ebenfalls eine Premiere auf dem Kunstrasenplatz auf der Parkinsel. Nach knapp einer Stunde zog sie ein zufriedenes Zwischenfazit: „Wir hatten bis jetzt schon viele gute Gespräche. Die jungen Leute kommen gut vorbereitet.“

Das galt auch für die Oberbürgermeisterin. Jutta Steinruck (SPD) lobte das Konzept und das Engagement des Vereins. „In einem ungezwungenen Rahmen treffen die Richtigen zum richtigen Zeitpunkt aufeinander.“ Einen direkteren Kontakt als mit einem Burger in der Hand an einem der 68 Stehtische kann es praktisch nicht geben. Eine Idee, die sich herumgesprochen hat. „Wir haben uns den Begriff des ,Job-Barbecue’ deshalb mittlerweile schützen lassen und können uns vorstellen, das Konzept bundesweit umzusetzen“, so Hanz.

Informationen im direkten Kontakt

Daniel Schöller aus Ludwigshafen war zunächst einmal froh über die Kontaktmöglichkeit vor der eigenen Haustür. „In einem direkten Gespräch kann man sich viel besser informieren kann als übers Internet“, so das Fazit des angehenden Abiturienten. Wohin es ihn im Anschluss zieht, weiß er noch nicht mit letzter Sicherheit. „Ich könnte mir eine Banklehre oder auch ein Studium vorstellen.“ Für beides hatte er beim Job-Barbecue die richtigen Ansprechpartner vor Ort, suchte aktiv das Gespräch.

Und er stand damit sinnbildlich für den absoluten Großteil der jungen Besucher. „Bei anderen Veranstaltungen kommen die Schüler im Klassenverband zu einer Pflichtveranstaltung. Hierher kommen sie freiwillig und sind tatsächlich interessiert“, erklärte Ausbilder Juri Alexander Kempe von den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL). Eines der Erfolgsgeheimnisse der Veranstaltung, die nach drei Stunden endete – mit einem rundum positiven Fazit.