Den 9. September sollten sich all diejenigen im Kalender dick anstreichen, die sich über Ausbildung und Studium informieren möchten oder auf der Suche nach einem Job sind: Denn ab 17 Uhr lädt der TFC Ludwigshafen zum Job-Barbecue auf die Parkinsel, Parkstraße 43, in Süd ein. Genüsslich einen Burger essen, ein spritziges Getränk genießen und dabei seinen Traumberuf finden – diese Möglichkeit bietet der Verein seit mittlerweile drei Jahren. „Das Job-Barbecue zielt auf den offenen Dialog zwischen Anbietern und Bewerbern. Es geht bei unserem Format um den offenen Austausch auf Augenhöhe“, sagt TFC-Vorsitzender und Initiator Christian Hanz. In entspannter Lounge-Atmosphäre können so auf dem weitläufigen Gelände erste Gespräche geführt werden.

GAG erstmals dabei

Neben den „Entscheidern“ werden auch Auszubildende vor Ort sein, um von ihrem beruflichen Alltag zu berichten. 30 Unternehmen und Hochschulen aus der Metropolregion Rhein-Neckar haben ihr Kommen zugesagt. Erstmals dabei ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG. Zudem präsentieren unter anderem die Industrie- und Handelskammer (IHK), der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, die Berufsakademie, die Jugendberufsagentur, die Handwerkskammer, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und die Bundeswehr ihr Angebot zu Ausbildungen, Studiengängen und Jobs. Eine komplette Übersicht findet man im Netz unter www.tfc-lu.de/job-barbecue/.