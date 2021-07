Bereits im vergangenen Jahr hat das Kulturfestival „Jetzt erst recht!“ in der Pandemie Auftritte und Einnahmen für Künstler aus der Region sowie Unterhaltung für ihre Einwohner ermöglicht. Nun ist das Solidaritätsfestival erneut im Garten des Mannheimer Museums Zeughaus in C 5 zu Gast.

Die Kooperation von Thorsten Riehle und Peter Baltruschat, den Leitern des Capitols beziehungsweise des Kulturnetzes Mannheim-Rhein-Neckar, stellte 2020 „Jetzt erst recht!“ kurzfristig auf die Beine. Annähernd 4500 Besucher kamen an die lauschigen Festivallocations, die Seebühne im Luisenpark und in den Museumsgarten. Gagen und Sponsorengelder über rund 50.000 Euro konnten den Künstlern ausgezahlt werden und somit über die Zeit helfen, in der andere Auftritte ja kaum möglich waren.

Die Fortsetzung von „Jetzt erst recht!“ bringen am kommenden Donnerstag Jeanette Friedrich, Bernd Nauwartat und Dieter Scheithe in den Garten der Reiss-Engelhorn-Museen. Scheithe begleitet die beiden ausdrucksstarken Sänger am Piano, wenn sie ihr Programm „Ganz Mannheim träumt von der Liebe“ mit Balladen, Liebesliedern und großen Musicalsongs spielen.

„Sahneschnittchen“ und „Powerful New Folk“

Am Freitag treten die Twotones, die Sängerin Anna Krämer und der Pianist Rainer Klundt, auf und bieten „Sahneschnittchen“, also ein „Best Of“ aus ihren Programmen mit Pop- und Mundartsongs, Chansons und schrill-schrägen Geschichten. Am Samstag, den 31. Juli, spielen die Broom Bezzums mit „Powerful New Folk“ auf. Die Engländer Mark Bloomer und Andrew Cadie bilden das musikalische Duo, das in Deutschland zu Hause ist und mit engem Harmoniegesang, Dudelsack, Mandola, Geige und Gitarre auf eine stetig wachsende Fangemeinde blickt. Den Abschluss bilden am 1. August die Weinheimer Sängerin Susan Horn und der Leimener Pianist Michael Quast. Ihr Programm „Fräulein Susis Singvergnügen“ führt mit Blues, Swing, Jazz sowie deutschen Schlagern und Chansons zurück in die 1920er Jahre.

Im Netz

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen und Tickets im Internet: jetzterstrechtfestival.de