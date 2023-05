Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herstellung eines Fahrradwegs in der Friesenheimer Sternstraße wird nun offenbar ganz schnell kommen. Vom 25. April an soll die Baumaßnahme in sechs Phasen bis Mitte Juli umgesetzt werden. Das kündigte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) in der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend mit.

Henkel berichtete, dass er überraschend von einem Anlieger erfahren habe, dass der geplante Radweg in der Sternstraße bald umgesetzt werden soll. Eine erste Ausschreibung 2021 hatte