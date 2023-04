Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich kann für kurze Zeit alles und jeder sein“, erklärt Nina Gummich die Liebe zu ihrem Beruf. Mit der Leipziger Schauspielerin in der Titelrolle startet am 9. Oktober die ZDF-Samstagskrimireihe „Theresa Wolff“. Zunächst aber läuft „Home Sweet Home“, der erste Fall der Rechtsmedizinerin, beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen.

„Ich war vor zwei Jahren hier und es war wunderschön“, erinnert Gummich auf der Ludwigshafener Parkinsel. Gleich zwei Beiträge, eine TV-Komödie aus