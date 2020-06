Zu Ehren des 2017 verstorbenen Alt-Bundeskanzlers Helmut Kohl ist an der Mannheimer Jesuitenkirche eine Gedenktafel errichtet worden. Zu einem Gottesdienst in Erinnerung an den aus Ludwigshafen stammenden CDU-Politiker und „Kanzler der Einheit“ nahmen am Samstag die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und die ehemaligen Bundesminister Friedrich Bohl und Franz-Josef Jung, teilt die Katholische Kirche in Mannheim mit. Die Stadt Ludwigshafen war durch den Vorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion, Peter Uebel, vertreten. Die Barockkirche in der Mannheimer Innenstadt sei für Kohl ein wichtiger Ort gewesen, hieß es bei der Gedenkfeier, die ursprünglich schon am 3. April hätte stattfinden sollen, Kohls 90. Geburtstag. Sie wurde wegen Corona verschoben. Kohl starb am 16. Juni 2017 in seiner Heimatstadt Ludwigshafen.