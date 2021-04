Ein Fall bewegt Ludwigshafen: die Abschiebung von Familie T. nach Armenien. 2017 kam die fünfköpfige Familie, die zur jesidischen Minderheit gehört, nach Deutschland. Am 30. März wurde sie am späten Abend über Berlin in ihr Heimatland abgeschoben. Von verschiedenen Seiten wird den Behörden nun vorgeworfen, unmenschlich gehandelt und gegen geltendes Recht verstoßen zu haben.

Die kleine Roza, jüngster Spross der Familie T., feierte am 30. März ihren fünften Geburtstag. Um 22 Uhr standen Polizei und Ausländerbehörde vor der Tür in der Flüchtlingsunterkunft in der Rheingönheimer Wattstraße. Die Familie wurde nach Armenien abgeschoben, obwohl aktuell noch ein Widerspruchsverfahren gegen die Abschiebung läuft. Die fünfköpfige Familie trat die Reise allerdings nur zu viert an.

Thar, mit 16 Jahren der älteste Sohn, floh im letzten Augenblick. Wohl aus einer Panik heraus, wie Dolly El-Ghandour vermutet, die sich in Ludwigshafen für geflüchtete Menschen einsetzt. Seitdem ist der Neuntklässler, der die Ernst-Reuter-Realschule plus besuchte, wie vom Erdboden verschluckt. Private Suchaktionen verliefen bisher im Sand.

Lehrerin während der Abschiebung angerufen

Die Klassenlehrerin von Yurik, dem mittleren Sohn der Familie T., der ebenfalls in die Ernst-Reuter-Realschule plus ging, bekam die Abschiebung übers Handy direkt mit: Ihr Schüler wählte in dieser so dramatischen Situation ihre Nummer. „Die Polizei ist da. Wir haben eine halbe Stunde, um zu packen“, erzählte der Sechstklässler seiner Lehrerin am Telefon. Sie bat Yurik, das Telefon an einen Polizisten weiterzugeben, um mit ihm sprechen zu können. Dieser sagte, sie solle die Familie auffordern, zu packen. „Ich habe Yurik in diesem Moment gesagt, dass ich ihm jetzt nicht mehr helfen kann.“

Danach sei das Chaos ausgebrochen, erklärt die Lehrerin, die ebenso wie El-Ghandour – sofern es möglich ist – Kontakt zu dem Zwölfjährigen hat. 105 Euro Bargeld wurde der Familie nach Aussage von Yurik noch in Ludwigshafen abgenommen. Ohne Geld sei die Familie nach einer Odyssee über Berlin in Armenien angekommen und dort in einer Baracke ohne das Nötigste untergebracht worden. Für den Start in ihr neues Leben habe die Familie 50 Euro von armenischer Seite bekommen. Schon zwei Mal hat sie der völlig mittellosen Familie Geld überwiesen, berichtet die Lehrerin. Davon habe sich Familie T. Decken für den harten Betonboden und etwas zu essen gekauft.

Vermisstenanzeige gestellt

„Neben dem seelischen Stress aufgrund der Abschiebung kommt jetzt auch noch dazu, dass sie nicht wissen, wo sich ihr ältester Sohn befindet“, sagt die Pädagogin, die die Familie als gut integriert und Yurik als Vorzeigeschüler mit besten Noten beschreibt. Zu den Großeltern, die noch in der Flüchtlingsunterkunft leben, hat sie mittlerweile Kontakt aufgenommen. Thar habe sich in der Vergangenheit immer um die beiden gekümmert, sei fleißig gewesen und habe sich nur selten außerhalb der Unterkunft aufgehalten, sagt sie.

Mit einer Vollmacht der Großeltern hat die Lehrerin inzwischen Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt. Mitschüler hätten sämtliche Plätze in der Umgebung abgesucht, ebenso die Kirchen. „Eine Kollegin von mir hatte mal zu ihm gesagt: Wenn die Abschiebung droht, geht in eine Kirche.“ Vielleicht sei er auch bei Freunden untergekommen, sagt El-Ghandour: „Wir beten, dass er sich nichts antut“. Zum Zeitpunkt der Abschiebung hatte Thar bereits einen mündlichen Vorvertrag für eine Ausbildung in einem großen Discounter in der Tasche. Dieser sollte in Kürze unterzeichnet werden.

Kritik: Gegen das Gesetz verstoßen

Die Eltern nahmen an verschiedenen Projekten zur Stadt- und Parkreinigung teil und wurden von den Leitern der Unterkunft als hilfsbereit beschrieben. Ihre Lehrerin lobt im Gespräch mit der RHEINPFALZ die Kinder, insbesondere den zwölfjährigen Yurik, der ihr ans Herz gewachsen ist. Was die Behörden gemacht hätten, sei unmenschlich, bemängelt sie. „Man kann doch nicht nachts um 22 Uhr eine Familie aus dem Bett holen und mittellos in ein Land abschieben, deren Sprache sie nicht spricht. Zwar stamme die Familie aus Armenien – weil sie dort jedoch in einer jesidischen „Siedlung“ gelebt hat, sei sie der armenischen Sprache nicht mächtig.

Vor ein paar Tagen erhielt Dolly El-Ghandour eine Nachricht von Yurik: „Hallo, Frau Dolly, wann dürfen wir wieder nach Deutschland?“ Auch Yuriks Lehrerin bekam eine Nachricht von dem Jungen: „Jetzt hätten wir Mathestunde. Meinen Sie, ich komme noch mit?“

Dass mitten in der Corona-Krise Menschen „still und heimlich“ abgeschoben werden, entsetzt Yuriks Lehrerin. Auch El-Ghandour sagt: „Ich bin wütend, weil es in meiner Stadt Ludwigshafen stattfindet. Wer ist dafür verantwortlich?“ Sie beanstandet, dass bei der Abschiebung mehrfach gegen das Gesetz verstoßen worden sei.

Nachtabschiebung nur in Ausnahmen

Der RHEINPFALZ liegt ein Schreiben des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend und Integration vor, das sowohl an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier adressiert ist, als auch an die Kreisverwaltungen und Stadtverwaltungen. Darin heißt es: „Aufgrund der mit Abschiebungen einhergehenden besonderen Belastungen sind diese nach Möglichkeit so zu terminieren, dass die Abzuschiebenden nicht vor 6 Uhr abgeholt werden. (…) Eine Abholung vor 6 Uhr ist nur zulässig, wenn dies in Bezug auf die Gesamtreisezeit bis zum Zielort voraussichtlich die geringere Belastung darstellt oder eine Abschiebung beziehungsweise Rücküberstellung sonst nicht möglich wäre.“ Angesichts der heutigen Lebensgewohnheiten sei zumindest die Zeit zwischen 21 und 6 Uhr ganzjährig als Nachtzeit anzusehen, urteilte ein Gericht, und somit dürften „aufenthaltsbeendende Maßnahmen“ nur ausnahmsweise in diesem Zeitraum vollzogen werden.

Auch die Tatsache, dass die Familie abgeschoben wurde, obwohl sich der 16-jährige Sohn noch in Deutschland befindet, stößt bei El-Ghandour auf Kritik. Sie beruft sich dabei auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig aus dem Jahr 2019. Dieses besagt, dass „bei der Erarbeitung einer Gefahrenprognose über das jeweilige Herkunftsland das Amt von dem Regelfall ausgehen [müsse], dass Eltern und ihre minderjährigen Kinder nur gemeinsam abgeschoben werden und nicht getrennt werden dürften“ .

Online-Petition in LU gestartet

Unter dem Motto „Gebt uns unsere Mitschüler zurück – wir sind eine Welt“ wurde in Ludwigshafen eine Online-Petition für Familie T. gestartet. Unterschrieben haben (Stand Sonntagabend) bereits über 500 Personen.

Die Stadt Ludwigshafen teilt auf schriftliche Anfrage mit, dass wegen des Datenschutzes keine Auskünfte zu Einzelfällen erteilt werden könnten. In der Stellungnahme heißt es weiter: „Reagieren die Personen auf das Angebot nicht und reisen sie auch nicht aus, so ist der bestandskräftige Bescheid durchzusetzen. Dabei wird möglichst schonend vorgegangen. Der Zeitpunkt, zu dem die Wohnung betreten wird, richtet sich auch nach dem Ort und dem Zeitpunkt des Starts des Flugzeugs. Die abzuschiebenden Personen erhalten ausreichend Zeit, ihr Gepäck zu packen und die Betroffenen bekommen ein Kostgeld überreicht.“

Der Verein „people4people“ aus Frankfurt am Main, eine humanitäre Hilfsorganisation, hat sich nun dem Fall angenommen und wird die Familie juristisch vertreten. Der 16-jährige Thar, ältester Sohn der Familie T., wird nach wie vor vermisst.