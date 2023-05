Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war einmal, da konnte man sie in Weinstuben und vor Sonnenuntergangspanoramen mit Inbrunst singen hören: „Oh Pfälzer Land, wie schön bist du.“ Pfälzer lieben ihre Heimat. Und am meisten lieben sie die Landschaft mit ihren verfallenen Burgen, dem Blick über das Rebenmeer in die Rheinebene und die stillen Winkel im Pfälzerwald. Den Kenner wundert es nicht, wenn der überwiegende Teil der „Hierzulande“- Ausstellung im Schaudepot von Döbele Kunst Mannheim vor allem Pfälzer Landschaften „aus dem letzten Jahrhundert“ ausstellt, die auf 1912 bis 1970 datiert, also weitgehend historisch geworden sind.

Die verwunschen daliegenden Dörfer gibt es nicht mehr, und manche Burg hat Gesicht und Aussehen geändert. Mit dem Ochsenkarren fährt keiner