Für eine Wahlkampfveranstaltung kommt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 19. August nach Oggersheim auf die Dachterrasse von Mayers Brauhaus (Schillerstraße 8). „Auf einen Kaffee mit Jens Spahn“ heißt die Veranstaltung, zu der der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes an diesem Tag von 9 bis 10 Uhr einlädt. Einlass ist ab 8.30 Uhr. Gäste müssen vor dem Einlass nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, weshalb um eine Anmeldung gebeten wird: per E-Mail an geschaeftsstelle@cdu-lu.de oder telefonisch unter 0621/591570.