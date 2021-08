[Aktualisiert 17.08] Während einer CDU-Wahlkampfveranstaltung, an der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Oggersheim teilgenommen hat, ist es zu Protesten gekommen. Etwa 30 bis 40 Menschen, die der Szene der sogenannten Querdenker zuzurechnen sind, skandierten „Lügenpresse“ sowie „Volksverräter“ und versuchten lautstark, Spahns Rede zu stören. Die Polizei sicherte jedoch das Gelände rund um „Mayers Brauhaus“, die Veranstaltung konnte wie geplant stattfinden. Die RHEINPFALZ hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor Ort getroffen und zur aktuellen Corona-Lage befragt. Hier geht es zum Interview.

Beleidigungen und Strafanzeige

Vor der Veranstaltung kam es laut Polizei zu Beleidigungen seitens einer 44-jährigen Frau und eines 43-jährigen Mannes gegenüber einem 57-Jährigen. Dieser hatte die Versammlungsteilnehmer fotografiert. Nachdem er beleidigt wurde, griff der 57-Jährige den 43-Jährigen mit einem Faustschlag an und verletzte diesen leicht. Während der Personenkontrolle der Beteiligten filmte die 44-Jährige mit ihrem Smartphone und störte die polizeiliche Maßnahme. Ihr Smartphone wurde sichergestellt, die Frau kassierte eine Anzeige wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.

Nach der Veranstaltung „Auf einen Kaffee mit Jens Spahn“, zu der der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes nach Oggersheim eingeladen hatte, gab es eine weitere Wahlkampfveranstaltung in Schifferstadt. Laut Polizei versammelten sich dort circa 50 Personen, eine 56-Jährige beleidigte Jens Spahn, als dieser am Veranstaltungsort eintraf. Insgesamt wurden zwei Beleidigungsanzeigen und eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat registriert. Gegen zwei Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Eine weitere auf den Termin in Schifferstadt folgende Wahlkampfveranstaltung der CDU mit Jens Spahn in Herxheim verlief laut Polizei störungsfrei.