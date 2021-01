Rund ein Jahr hat uns „Corona“ schon im Griff. Wir sind es müde, Masken zu tragen, Abstand zu halten, Kontakte zu vermeiden. Alle Hoffnung richtet sich auf den Impfstoff und ein zügiges Impfen möglichst vieler Menschen. Umso misslicher ist es, dass es dabei zu Schwierigkeiten kommt, vielleicht auch Versäumnisse eingeräumt werden müssen.

In den letzten Tagen ist ein Streit entbrannt, ob einer der Impfstofflieferanten Deutschland zugesagte Lieferung vorenthält und sie – möglicherweise gewinnbringend – an andere Länder liefert. Was zu den Lieferkürzungen führt und ob es nachvollziehbar oder vertragswidrig ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Mir kommt es auf die Haltung an, die für mich in dieser Diskussion erkennbar wird.

Pandemie weltweit bewältigen

Manchmal scheint es, als gäbe es ein besonderes Anrecht auf den Impfstoff für die Länder, in denen er produziert wird. „Keine Volkswirtschaft kann sich alleine immunisieren“, sagte der Generalsekretär der Internationalen Handelskammer. Und damit hat er recht. Entweder wir bewältigen die Pandemie weltweit gemeinsam oder wir bewältigen sie gar nicht.

Deutschland hat sich mittels Bestellungen bei den verschiedenen Pharmaunternehmen ein Anrecht auf über 310 Millionen Dosen Impfstoff gesichert. Damit sind Produktionskapazitäten belegt, die weit über unseren Bedarf hinausgehen. Ethisch zu rechtfertigen ist das einzig dadurch, wenn wir absehbar mehr als 100 Millionen Impfdosen den Ländern zur Verfügung stellen würden, die sie nicht bezahlen können.

25 Geimpfte in Afrika

Wie sagte der Apostel Paulus doch schon vor 2000 Jahren: „Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder.“ Das hat für mich im weltweiten Maßstab Gültigkeit; und in diesem Leiden hat jedes Glied – also jeder Mensch, gleich in welchem Land – dasselbe Recht auf Hilfe durch eine Impfung. Denn es ist nicht hinnehmbar, dass in den Industrienationen bis zu dieser Woche rund 60 Millionen Menschen geimpft sind, in den afrikanischen Staaten südlich der Sahara aber gerade einmal 25 – also nicht mehr als eine Schulklasse.

