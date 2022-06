Nachdem einem 34-jährigen Ludwigshafener am Dienstagvormittag in Mannheim ein E-Scooter gestohlen worden ist, konnte der Mann das Fahrzeug laut Polizei mithilfe eines Trackers in einem Mehrfamilienhaus in der Saarlandstraße (Mundenheim) orten. Die verständigten Polizeikräfte hätten den Tretroller sogar direkt auf einem Balkon sehen können. Bei der dann folgenden und richterlich genehmigten Wohnungsdurchsuchung sei jede Menge Diebesgut gefunden worden: „Neben dem E-Scooter des 34-Jährigen beispielweise Uhren, Kleidung mit Etiketten, elektrische Zahnbürsten, einen anderen gestohlenen E-Scooter, rund 2 Kilogramm Marihuanablüten sowie 30 Gramm Haschisch“, heißt es im Polizeibericht. Gegen den 26-jährigen Bewohner wird nun unter anderem wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Diebstahls und wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.