Der Mannheimer Jazzclub Ella & Louis beginnt wieder mit Livestream-Konzerten. Neu ist, dass der Zugang eine Eintrittskarte erfordert. Das sei nötig, um die Künstler angemessen zu bezahlen, sagen die Veranstalter. Wer ein Ticket kauft, bekommt einen Tag vorher per Mail einen Link zur Übertragung.

Los geht es an diesem Freitag, 13. November, um 20 Uhr mit „Broadway meets Blue Note Vol. 3“. Stücke aus bekannten Musicals werden interpretiert von Maren Kips und Darius Merstein-McLeod. Die Rhythmusgruppe besteht aus Daniel Prandl (Piano), Florian Hartz (Bass) und Dirik Schilgen (Drums). Die Arrangements klingen im Stile der legendären Aufnahmen des wohl berühmtesten Jazzlabels, Text und Melodie bleiben erhalten. „Der Glanz des Show-Biz wird nicht zu kurz kommen“, verspricht Maren Kips.

Hommage an Chet Baker

Am Freitag, 20. November, 20 Uhr, wird sich der Trompeter und Hausherr Thomas Siffling einem seiner großen Vorbilder widmen: Chet Baker war bekannt für seinen weichen Ton und seine elegante Spielweise. „Chet Baker hat meine musikalische Entwicklung nachhaltig beeinflusst, ich sehe schon Parallelen in Sound und Lyrik“, sagt Siffling. Ganz im Stil des West Coast Jazz wird das die Rhythmusgruppe unterstreichen: Thilo Wagner am Klavier, Joel Locher am Bass und Oliver Strauch am Schlagzeug.

Drei Musiker der Metropolregion, die schon lange mal zusammen spielen wollten, haben jetzt die Zeit dafür: Die Saxophonistin Alexandra Lehmler, Matthias Debus am Kontrabass und Laurent Leroi mit seinem Akkordeon treffen sich erstmals im Ella & Louis, um Jazzklassiker, aber auch eigene Werke zu spielen. „Der neuerliche Lockdown hat zumindest den Effekt, dass wir uns endlich zusammenfinden können“, sagt Lehmler. Diese Premiere ist am Freitag, 27. November, 20 Uhr.

Karten für den Zugang zu den Livestreams gibt es über www.ellalouis.de. Man kann freiwillig einen höheren Betrag bezahlen, um die Künstler zu unterstützen.