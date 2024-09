Jazzfans werden es kaum erwarten können: Die siebte Spielzeit des Mannheimer Ella & Louis Clubs beginnt. Im Programm spiegelt sich musikalische Vielfalt mit internationalen und regionalen Musikern.

Beliebte Reihen, wie etwa die Soul-Night mit Tanzgelegenheit und die Blues-Session mit wechselnden Gästen, werden fortgesetzt. Timo Gross und Christian Sommer haben die nächste Blues Session für Montag, 23. September, angesetzt. Mit der Club-Band, bei der Alex Auer mitspielt, und Sängerin Sonja LaVoice steigt die nächste Soul-Night am 4. Oktober. Eröffnet wird die Saison traditionsgemäß von Club-Chef Thomas Siffling – allerdings ist das Konzert am 13. September bereits ausverkauft.

Gleich zwei tolle Musiker aus Frankenthal sind am 16. September dabei: Jens Bunge, Virtuose und Weltreisender mit der Mundharmonika, sowie Bassistin Lindy Huppertsberg am Bass kommen zusammen mit Pianist Andreas Hertel. Weiterer Stargast ist Peter Lehel am Saxophon, Schlagzeug spielt Jens Biehl. Das Programm ehrt zwei Musiker, die für ihre Instrumente stilprägend waren: Pianist Bill Evans und den Vater der Jazz-Mundharmonika Toots Thielemans.

Film wird live vertont

Claus Boesser-Ferrari hat als Gitarrist eine eigene Klangsprache entwickelt. Die akustische Gitarre spielt er auf neue und unkonventionelle Weise und verändert und erweitert die Sounds mit zusätzlichen Effekten. Schon oft hat er Theaterinszenierungen mit Musik erweitert. Am 19. September wird er live einen Film vertonen, den Rudij Bergmann über den jüdischen KZ-Überlebenden und Künstler Boris Lurie gedreht hat.

Zu den Top Acts, die in dieser Spielzeit auftreten, gehört Tom Gaebel mit seinem Trio. Er war in kleiner Besetzung schon einmal im Club und hat so einen guten Eindruck hinterlassen, dass das Konzert am 20. September bereits ausverkauft ist. Orgel-Trios waren mal sehr angesagt, als Soul-Jazz und Hard-Bop en vogue waren. Hammond-Orgelspieler Martin Meixner, Gitarrist Christoph Neuhaus und Schlagzeuger Daniel Mudrack haben sich ebenfalls ganz dem groovenden Jazz verschrieben. Als MXDMCN – Meixner/Neuhaus/Mudrack werden sie am 30. September den Club zum Brodeln bringen.

Aus Heidelberg kommt Pianist Gerd Baier. Zu seiner Gerdband gehören noch Drummer Dirik Schilgen und Kontrabassist Mario Fadani. Die Musiker der Combo sind bestens aufeinander eingespielt. Am 7. Oktober wird das Trio sein brandneues Album „Subzero Night“ vorstellen. Baiers Kompositionen versprechen beglückende Harmonie ebenso wie überraschende Wendungen und melancholische Tiefsinnigkeit.

Top-Act bereits ausverkauft

Deutschlands bekanntester E-Bassist, Helmut Hattler, gastiert am 10. Oktober wieder im Ella & Louis. Diesmal kommt er mit Band, zu der Sängerin Fola Dada und Gitarrist Thorsten de Winkel gehören. Für elektronische Sounds sorgt Daniel Staemmler, den Groove macht Oli Rubow mit Drums und Electronics. Einen Tag später, am 11. Oktober, kommt Tokunbo in den Mannheimer Jazzclub. Als Sängerin von Tok Tok Tok hat ihr Aufstieg begonnen, bevor sie sich selbstständig machte. Im Ella & Louis präsentierte sie schon einmal ihren eigenen Sound. Das Konzert am 11. Oktober ist allerdings bereits ausverkauft.

Jazz war, von Sängerinnen abgesehen, lange eine Männerdomäne. Doch Frauen holen auf. Pianistin Monika Herzig hat mit Sheroes vor zehn Jahren eine Combo zusammengestellt, bei der ausschließlich weibliche Instrumentalisten spielen und inzwischen weltweit Publikum und Kritiker begeistern. Zusammen mit Jamie Baum (Flöte), Jasna Jovicevic (Sax), Gina Schwarz (Bass) und Rosa Avila (Drums) kommt sie am 14. Oktober in den Club. Die Musik des Quintetts sei eine außergewöhnliche Mischung aus den verschiedensten Jazz-Einflüssen, heißt es in der Ankündigung. Zu den Top-Acts zählt auch Malia, die Neo-Soul mit der Tradition großer Jazz-Sängerinnen verbindet und dazu noch einige Einflüsse aus ihrer Heimat Mali fügt. Ihr Konzert am 18. Oktober ist ausverkauft.

Benefizaktion des Rotary Clubs

Etwas besonderes wird die Veranstaltung am 19. Oktober: Jugendliche aus Mannheim und Umgebung präsentieren live Musik, die sie zusammen mit Profimusikern entwickelt und einstudiert haben. Das Projekt ist eine Benefizaktion des Rotary Clubs Mannheim-Kurpfalz. Einen neuen Blick auf eine alte Stilrichtung will Bassist und Cellist Henning Sieverts werfen. Mit seinem Trio Symmethree verbindet er Blues mit modernem Jazz und kammermusikalischer Neuer Musik, gewürzt wird das mit neuen metrischen und harmonischen Spielereien. Mitspieler sind Nils Wogram auf der Posaune und Ronny Graupe auf der Gitarre.

Zelia Fonseca stammt aus dem Norden Brasiliens und lebt in Heidelberg. Die Gitarristin, Sängerin und Songschreiberin wird zusammen mit Magdalena Matthey ihr Debüt-Album „Uni*versos“ vorstellen, das lateinamerikanische Rhythmen, Folklore und Jazz verbindet.

Noch Fragen?

Alle Konzerte im Ella & Louis beginnen um 20 Uhr. Weitere Informationen und Tickets unter www.ellalouis.de