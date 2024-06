Eine weitläufige grüne Wiese mit viel Platz für Decken und Liegestühle, feine Speisen und kühle Getränke, ein Kinderprogramm, viel Live-Musik – und das Ganze bei freiem Eintritt: Das sind die Erfolgsfaktoren des Open-Air-Festivals „Jazz im Grünen“ in Schifferstadt.

Die Freiluftveranstaltung findet am Sonntag, 30. Juni, zum sage und schreibe 37. Mal statt. Der veranstaltete Musikverein 1974 Schifferstadt feiert, wie sein Name verrät, schon seinen 50. Geburtstag. Die Veranstaltung auf dem vereinseigenen Gelände am Birkenweg in der Nähe des Schwanenweihers beginnt um 11 Uhr. Zu hören sind bis zum Abend vier Bands, die unterschiedliche Jazz-Stile repräsentieren.

Den Auftakt machen traditionell die einheimischen Golden Hat Dixie Ramblers. „Nach der Gründung der Band von Musikern des Blasorchesters wurde wenig später ,Jazz im Grünen’ aus der Taufe gehoben, und der harte Kern hat über die Jahre mit viel persönlichem Einsatz das Fest organisiert und mitgetragen“, informiert der Verein. Stilistisch sei die Band nicht festgelegt.

Verschiedene Jazz-Stile

Um 13 Uhr ist die Bigband 17, die in genau jenem Jahr 2017 gegründet worden ist, an der Reihe. Sie spiele Musik aus dem Repertoire der großen Bigbands der 50er-, 60er- und 70er-Jahre, heißt es in der Ankündigung: „Es ist Musik aus der Zeit der eleganten Anzüge und schmalen Krawatten: swingender Bigband-Jazz – tanzbar, hip und unterhaltsam zugleich.“

Klangcraft & HD Sauerborn heißt das Ensemble, das um 16 Uhr auftritt. Heinz-Dieter Sauerborn spielt Alt- und Sopransaxofon und tritt mit einer Band auf, die „starke Songs mit Jazz- und World-Einflüssen auf knackige Funkriffs und schöne Melodien“ treffen lässt.

Zum Abschluss ist schließlich um 18.30 Uhr das Absinto Orkestra um Sänger, Gitarrist und Mandolinist Stefan Ölke zu hören. Die Ankündigung verspricht „große und kleine Geschichten von der Freiheit“.