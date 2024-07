Eine Ente tanzt Samba. Im Eifer des Gefechts fällt sie am Schluss ins Wasser. Diese Geschichte erzählte die Sängerin Juliana Blumenschein auf der Bühne vor der Rhein-Galerie in Ludwigshafen. Nicht ins Wasser gefallen ist zum Glück „Jazz am Rhein“ am Sonntag.

Ein riesiges Zeltdach schützte die Zuhörer auf dem Platz der Deutschen Einheit am Ende des Rheinuferfestes. Im Duo mit dem Gitarristen Florin Küppers