Das Ostasieninstitut der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen lädt am Dienstag, 9. Juni, um 17 Uhr zu einem Vortrag in die Räumlichkeiten des Instituts an der Rheinpromenade 12 ein. Der japanische Generalkonsul in Frankfurt, Takeshi Ito, spricht zum Thema „Japan’s Foreign Policy – Free and Open Indo Pacific“. Der Eintritt ist frei. Durch den Irankrieg und die Sperrung der Straße von Hormus ist die Bedeutung freier Schifffahrtswege schlagartig in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Von ebenso großer Bedeutung sind auch die Wasserwege weiter im Osten wie das Südchinesische Meer, das in den Fokus internationaler Konflikte rücken könnte. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die Bedeutung freier internationaler Schifffahrtsrouten für Japans Wirtschaft und Sicherheit sowie die sicherheitspolitische Lage im Indo-Pazifik. Takeshi Ito ist seit 1991 als Diplomat im japanischen Außenministerium tätig, unter anderem mit Stationen in den USA, der EU, Ägypten, Bangladesch, Großbritannien und Pakistan. Er übernahm leitende Aufgaben in den Bereichen Wirtschaft, Presse, humanitäre Hilfe und Regierungsarbeit und ist seit 2024 Generalkonsul in Frankfurt. Der Vortrag mit anschließender Diskussion findet in englischer Sprache statt. Gäste sind willkommen.