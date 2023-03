Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Pianisten Michael Sorg hat Janice Dixon in der Epiphaniaskirche Motown-Hits wie „You Are The Sunshine of My Life“ oder „Natural Woman“ gefühlvoll interpretiert. Die Soul-Ära der 60er und 70er Jahre lebte für einen Moment wieder auf.

Als Whitney Houston 1988 ihren Welthit „One Moment in Time“ sang, steuerte Janice Dixon eine Karriere als Opernsängerin in Europa an. Nun widmete die gebürtige New