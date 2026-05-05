Jana Lindenthal vom BASF Tennisclub Ludwigshafen hat sich bei ihrer ersten Turnierteilnahme im Rollstuhltennis auf internationaler Ebene bis ins Finale gespielt.

Im italienischen Cantu setzte sich Lindenthal in der ersten Runde der 24er-Feldes gegen die Schweizerin Annabelle Ribeaud 6:1, 6:0 durch. Im Achtelfinale gegen die Niederländerin Wendi Schutte benötigte sie beim 6:2, 7:5 sechs Matchbälle, um den Sieg perfekt zu machen. Gegen die Nummer 35 der Weltrangliste und Nummer zwei der Setzliste, Christina Pesendorfer aus Österreich, kam die 32-jährige zu einem souveränen 6:2, 6:2 Erfolg. Mit dem gleichen Ergebnis zog Lindenthal gegen die Italienerin Vanessa Ricci ins Finale ein. Dort war erwartungsgemäß Nationalmannschaftskameradin Katharina Krüger zu stark. Beim Stande von 1:6, 1:2 musste die Ludwigshafenerin verletzungsbedingt aufgeben.

Im Doppel erreichte Lindenthal an der Seite von Schutte durch ein 7:5, 6:2 gegen die Italienerinnen Silvia Morotti/Ricci das Halbfinale. Dort unterlagen sie der späteren Turniersiegerinnen Krüger / Pesendorfer mit 3:6, 4:6. Nach der Teilnahme an einem zweiten Turnier der ITF-Rollstuhltennis-Serie, die im Juni in der Schweiz geplant ist, wird Lindenthal auf der Weltrangliste geführt werden.