Ab März 2021 wird Jana Franze neue Direktorin des Kunstvereins Ludwigshafen und löst damit die langjährige Leiterin Barbara Auer ab, die mit 64 Jahren in den Ruhestand gehen wird. Franze sei eine ausgewiesene Kuratorin für zeitgenössische Kunst und war bis Oktober Junior Curator am Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien in Graz. In Ludwigshafen war sie bereits von 2017 bis 2018 als Kuratorin für moderne und zeitgenössische Kunst im Wilhelm-Hack-Museum tätig. Aus einer Endauswahl von sechs hoch qualifizierten Kandidat*innen hat der Vorstand Jana Franze für die Aufgabe ausgewählt.

Überregionale Strahlkraft

Mit der Ankündigung des Führungswechsel am Donnerstag würdigt der Vorstandsvorsitzende Hartmut Hüfken das prägende Engagement von Barbara Auer. Mit ihrem ambitionierten Ausstellungsprogramm in 25 Jahren habe sie dem einzigen hauptamtlich geleiteten Kunstverein in Rheinland-Pfalz überregionale Strahlkraft verliehen. Der Kunstverein Ludwigshafen wurde unter ihrer Leitung von dem Arbeitskreis Deutscher Kunstvereine drei Mal (2009/2015/2017) aufgrund der innovativen Ausstellungspraxis und Vermittlungsarbeit für den Kunstvereinspreis nominiert. „Ihr großes Engagement und ihre äußerst erfolgreiche Leitung haben stets unsere höchste Anerkennung erfahren. Wir sind ihr dafür zu großem Dank verpflichtet,“ wird der Vorstandsvorsitzende Hartmut Hüfken in der Pressemitteilung zitiert.