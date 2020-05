Das Konzert von James Blunt am 16. März in der Mannheimer SAP-Arena war eine der ersten Großveranstaltungen in Mannheim, die aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Damit folgte der Veranstalter BB Promotion der behördlichen Anordnung des Landes Baden-Württemberg, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern momentan nicht durchzuführen. Nun zeichne sich ab, dass auch am Ersatztermin am 10. Oktober Veranstaltungen in der Größenordnung wie das Konzert von James Blunt nicht stattfinden können, meldet der Veranstalter. Daher wird das Konzert auf den 6. April 2021 verschoben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, verspricht BB Promotion.