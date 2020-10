Der Ludwigshafener SC und viele Fußballfreunde trauern um Jakob Brunn. Der langjährige Spieler, Trainer und Funktionär, der auch Ehrenmitglied des Traditionsklubs war, starb am Samstag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren.

Brunn war ein sehr liebenswerter, angenehmer und humorvoller Mann, der den Ludwigshafener SC nachhaltig prägte, immer ein offenes Ohr hatte und Lösungen für Probleme des Vereins fand. Der frühere Mittelstürmer erzielte für seinen Heimatverein dank seiner Schusskraft und seines nie erlahmenden Kampfgeistes in der 1. Amateurliga unzählige Treffer. Auch in der Regionalliga kam er zum Einsatz. Spezialität des beidfüßigen Torjägers waren Freistöße, die er häufig in Tore verwandelte.

Nach seiner Laufbahn als Spieler wurde Jakob Brunn Trainer seines Klubs, unter anderem der A-Junioren und der ersten Garnitur. Über 20 Jahre war er stellvertretender Vorsitzender des LSC und lenkte als Sportlicher Leiter die Geschicke der Rot-Weißen. Er war mehr als 60 Jahre Mitglied des LSC, der ihn mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannte. Auch der Südwestdeutsche Fußballverband und die Stadt haben ihn geehrt. Brunn hinterlässt seine Ehefrau, eine Tochter und zwei Enkelkinder.