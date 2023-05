Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Juli ist Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (53, parteilos) ein Jahr im Amt. Wie kommt die Art des in Heidelberg lebenden Beigeordneten bei den Fraktionen im Stadtrat an? Was hat er bewegt? Welches Zeugnis stellen sie ihm aus? Was erwarten sie von ihm? Es gibt viel Lob, aber auch Kritik und ganz konkrete Forderungen.

SPD: Er setzt auf die richtigen Themen

„Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Alexander Thewalt ist sehr konstruktiv, sein sachliches Auftreten passt gut.“ Das sagt SPD-Sprecher David Guthier