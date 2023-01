Zum Jahreswechsel ist die Feuerwehr Ludwigshafen zu insgesamt 44 Einsätzen ausgerückt, davon musste sie mehrere Einsätze gleichzeitig um die Mitternachtszeit abarbeiten. Im Zeitraum ab dem Schichtwechsel zwischen 31. Dezember, 8 Uhr, bis 1. Januar, 6 Uhr, listet die Wehr folgende Einsätze auf: fünf Flächen- oder Baumbrände, 19 Brände von Müll, sechs Balkonbrände, ein Notruf durch eine automatische Brandmeldeanlage in einem Verwaltungsgebäude, zwei Brandnachschauen, ein laut Feuerwehr „böswilliger Alarm“ sowie ein Pkw-Brand und neun kleinere Hilfeleistungen. Personen seien bei diesen Einsätzen nicht zu Schaden gekommen. Ebenso habe es keine größeren Sachschäden gegeben. In der Adolf-Kolping-Straße (Oggersheim) kam noch vor Mitternacht eine Silvesterrakete von ihrem Kurs ab und setzte ein Gebüsch in Brand. Auch in der Prinzregentenstraße (Hemshof) verirrte sich unmittelbar nach dem Jahreswechsel eine Rakete. In diesem Fall fingen Gegenstände auf einem Balkon einer Dachgeschosswohnung Feuer. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr größere Schäden verhindern. In der Silvesternacht ist die Berufsfeuerwehr durch die Freiwilligen Feuerwehren Maudach, Oppau und Ruchheim unterstützt worden.

Zwischen Mitternacht und 2 Uhr vermeldete die Mannheimer Feuerwehr 19 Einsätze, darunter Mülleimer-, Altkleider- und Containerbrände. Insgesamt 292 Einsätze vermeldete das Lagezentrum für die Stadtkreise Heidelberg und Mannheim zwischen 31. Dezember, 21 Uhr, und 1. Januar, 5 Uhr.

Polizei zieht positive Bilanz

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht eine positive Bilanz der Silvesternacht. Der Großteil der Bürger habe den Jahreswechsel friedlich gefeiert. Ersten Auswertungen zufolge kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums in der gesamten Vorder- und Südpfalz zu insgesamt 14 Straftaten und drei Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten stehen. Es wurden fünf Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, fünf wegen Sachbeschädigungen und eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen.