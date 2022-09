Motivwahl zum Jubiläumskalender: Die Motive für den Kalender 2023 der Stadtmarketinggesellschaft Lukom können jetzt auf der Facebookseite Ludwigshafen.Stadtmarketing gewählt werden. Die schönsten Motive der Monatsgalerien der Facebookseite wurden aktuell in einem Album veröffentlicht. Nun geht es darum, in einem nächsten Schritt die insgesamt 13 Motive (Titelbild plus zwölf Monatsblätter) für den Kalender auszuwählen. Abgestimmt werden kann bis einschließlich 25. September.

Jährlich 1000 Käufer

Zur Wertung der Abstimmung zählt jede „Gefällt mir“-Angabe und je ein positiv bewertender Kommentar pro Bild und Teilnehmer mit jeweils einem Punkt. Alle Punktewertungen betreffen ausschließlich das Geschehen auf der Seite www.facebook.com/ludwigshafen.stadtmarketing.

Dabei wird einerseits redaktionell seitens der Unternehmenskommunikation der Lukom darauf geachtet, dass ähnliche Motive aus Ludwigshafen nicht mehrfach im Kalender erscheinen, dass die gewählten Kalendermotive in etwa auch die Abfolge des Jahreslaufs abbilden und dass einzelne Fotografen maximal zweimal vertreten sind. Vor zehn Jahren, im Jahr 2013, ging der erste Kalender dieser Art in Druck. Die aktuell zurückliegenden Ausgaben fanden jährlich rund 1000 interessierte Käufer.