Im Kampf um die Tabellenspitze in der Wasserballiga Süd gastiert der WSV Vorwärts Ludwigshafen am Samstag, 18 Uhr, in Nürnberg – eine harte Nuss.

Noch drei Spieltage stehen für den WSV Vorwärts Ludwigshafen in der Wasserballliga Süd auf dem Programm. Die Ludwigshafener sind dabei der letzte Verfolger von Spitzenreiter SV Weiden und wollen das am Samstag auch auf der Tabelle sichtbar machen. Mit einem Sieg beim Post SV Nürnberg würde die Mannschaft von Spielertrainer Oliver Görge an der SGS München vorbeiziehen, die aktuell zwar einen Punkt vor dem Vorwärts liegt, aber bereits drei Spiele mehr absolviert hat. Leicht wird die Aufgabe bei den Franken allerdings nicht. Auch im Heimspiel hatten sich die Ludwigshafener beim 15:10 lange schwergetan. Görge rechnet daher mit hochmotivierten Gastgebern und einer kernigen Aufgabe.