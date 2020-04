Die Autoposer-Saison ist eröffnet. Am Samstagnachmittag schwärmten zwei Streifen in Mannheim aus, um Jagd zu machen auf die Männer mit ihren hochmotorisierten Wagen. Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring, Parkring, Kunststraße – diese Straßen gelten als „Poser-Meilen“. Zwölf Fahrzeuge wurden laut Polizei kontrolliert. Sieben Verwarnungen wurden wegen unnötigen Lärms verhängt, wie die Polizei mitteilte. In vier Fällen sei die Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen erloschen. Zwei verkehrsunsichere Fahrzeuge wurden aus dem Verkehr gezogen. Alle Halter und die Fahrer müssen mit Verwarnungen beziehungsweise Bußgeldern rechnen. Über die nächsten Wochen und Monate hinweg werden nach Angaben der Polizei weitere „Poser“-Einsätze folgen.