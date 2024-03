Die TWL Netze GmbH nimmt am Mittwoch, 27. März, die neu gelegte Fernwärmeleitung in der Jaegerstraße, Ecke Berliner Straße in Betrieb. Hierfür muss die Fernwärmeversorgung in der Zeit von 6 Uhr bis 21 Uhr unterbrochen werden, teilen die TWL mit. Dabei kann es im Stadtteil Mitte zu zeitweisen Unterbrechungen der Wärmeversorgung kommen. TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.