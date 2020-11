Wie in einem schlimmen Albtraum hat sich Jacqueline Bruch in den vergangenen Monaten oft gefühlt. Aber das, was die junge Ludwigshafenerin gerade durchmacht, ist traurige Wirklichkeit. Eine mysteriöse Krankheit reißt der 26-Jährigen den Boden unter den Füßen weg.

Vor etwas mehr als einem Jahr hing der Himmel für Jacqueline Bruch noch voller Geigen. Nach einer Verlagsausbildung hatte die Ludwigshafenerin ihrer Heimatstadt Adieu gesagt und war zu ihrem Liebsten in die Schweiz gezogen. In der Nähe von Zürich fand sie einen attraktiven Arbeitsplatz und schmiedete mit ihrem Partner viele Zukunftspläne. Bis dann aus heiterem Himmel plötzlich dunkle Wolken im Leben des glücklichen Paares aufzogen, schildert die 26-Jährige die Ereignisse im Rückblick. An die schöne Zeit denkt sie fast wehmütig zurück. Mittlerweile haben Jacqueline Bruch und ihr Partner Daniel Fuderer große Angst vor einer ungewissen Zukunft.

Denn im Dezember bekam die junge Frau plötzlich Muskelkrämpfe im Bauch und im Rücken. Sie konsultierte verschiedene Ärzte, die vergeblich nach einer Ursache für die schmerzhaften Krämpfe suchten und eher ratlos Antibiotika und Cortison verordneten.

Erster Befund: Muskelschwund

Der Ludwigshafenerin ging es aber dadurch nicht besser, im Gegenteil: Im Frühjahr litt sie unter schweren Beinen beim Treppensteigen, hatte Probleme beim Greifen und weiterhin Muskelzuckungen, erzählt sie. Schließlich lag ein erster Befund vor: Es ist etwas Neurologisches, eine sogenannte Motoneuron-Erkrankung, Muskelschwund.

Dafür gebe es kaum Behandlungsansätze, erklärt Jacqueline Bruch. Die Ärzte hätten ihr daher geraten, zunächst einfach abzuwarten, wie sich die Dinge weiter entwickeln. Dass es sich um Multiple Sklerose (MS) handeln könnte, hätten die Experten zum Glück ausgeschlossen. Nun hofft die Mittzwanzigerin, dass es nicht Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist, eine Erkrankung des Nervensystems, die die Lebenserwartung erheblich verkürzt.

Hoffnung auf Klinik in den USA

Einfach abzuwarten, kommt jedoch für die 26-Jährige nicht infrage. Sie will vielmehr den Ursachen auf den Grund gehen, etwas unternehmen. Denn ihr ist ganz wichtig: „Ich tue was, ich kämpfe.“ Im Oktober hat Jacqueline Bruch einige Wochen in einer Spezialpraxis in den USA verbracht. Dort haben Ärzte unter anderem mit Infusionen versucht, den Fortschritt des Muskelschwundes zu stoppen. Das hat die jungen Leute ihr ganzes Geld gekostet, aber gesund wurde Jacqueline Bruch dort auch nicht. Die Behandlungsansätze haben immerhin bewirkt, dass es ihr etwas besser geht. Trotzdem kann sie weiterhin nicht arbeiten, die Hausarbeit fällt ihr immer schwerer, „an Sport ist nicht mehr zu denken“, sagt sie.

Für ihren Partner Daniel Fuderer sind das Warten und die Ungewissheit ebenso unerträglich wie für die 26-Jährige. Daher hat er im Internet eine Kampagne gestartet, um seiner Freundin zu helfen. Der Spendenaufruf trägt den Titel: „Bitte helft Jacqueline, diesen Kampf zu gewinnen! Wir möchten unser Leben gemeinsam verbringen!“

Freund initiiert Spendenkampagne

„Meine Freundin Jacqueline ist gerade mal 26 Jahre jung, der wundervollste Mensch und leidet seit Beginn des Jahres an einer bisher nicht benannten Muskelkrankheit. Alleine die richtige Diagnose zu bekommen, ist ein Kampf“, beschreibt der junge Mann die verzweifelte Situation des Paares aus seiner Sicht. Vor mehr als zwei Jahren habe er Jacqueline kennengelernt. „Und seitdem sind wir unzertrennlich. Erst letztes Jahr konnten wir nach einem Jahr Fernbeziehung endlich auch unser gemeinsames Leben beginnen. Sie begann eine neue Arbeit, lebte sich ein, und wir entwickelten die schönsten Pläne für unser Leben.“

Der mysteriösen Krankheit seiner Lebensgefährtin sagt auch Daniel Fuderer den Kampf an: „Wir müssen dies hier und jetzt aufhalten! Sie kämpft von Tag zu Tag gegen ihren schwächer werdenden Körper und gegen das Gesundheitssystem. Denn von Beginn an wurde eine Fehldiagnose und damit verbunden auch eine Fehlindikation nach der anderen gestellt. Teilweise wurde damit der Verlauf sogar noch beschleunigt.“

Schlechte Prognose

Gemeinsam mit Jacqueline Bruch hat sich der junge Mann inzwischen ein großes Wissen über den Körper und den Stoffwechsel angelesen. Er ist überzeugt: „Bei den meisten Muskelkrankheiten hat die Schulmedizin nicht viel dagegen zu setzen. Jede Muskelkrankheit scheint sehr individuell zu sein, sowohl Beginn, Verlauf sowie auch die Ursache sind von Mensch zu Mensch verschieden, und leider sind die Prognosen meist sehr schlecht.“ Beide sind überzeugt, dass Gifte, Umwelteinflüsse, Stress und traumatische Erlebnisse Auslöser für die Krankheit sein können.

Im Hinblick auf entsprechende Behandlungsansätze seien die USA oder auch China schon deutlich weiter als die Ärzte und Kliniken in Europa. Daher sucht das Paar nun dort nach Experten, die Jacqueline helfen können. „Aufgeben und abwarten ist keine Option für uns. “

Über seine Partnerin sagt er: „Jacqueline ist eine Kämpferin. Mit dem größten Herzen, unendlich viel Lebensfreude und Lebensmut geht sie durch diese schwere Zeit. Sie ist das Wertvollste, was ich habe.“

