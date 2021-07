LUDWIGSHAFEN. Als Läufer, Trainer, Motivator, Initiator und Veranstalter zahlreicher Laufveranstaltungen prägte Jürgen Krüger die Ludwigshafener Laufszene. Jetzt erlag der 83-jährige Oggersheimer nach kurzer, schwerer Krankheit einem Krebsleiden. Der gebürtige Berliner war zunächst in der Pfalz erfolgreicher Leichtathlet – vor allem auf den Mittel- und Langstrecken. Später engagierte er sich für die Pfälzer Läufer, indem er mehrere Veranstaltungen ins Leben rief. Über 70 Wettkämpfe hat er federführend organisiert. 21 Mal begrüßte er seine Läuferschar zum Sommervolkslauf durch das Maudacher Bruch. Auch einen Frauen- und einen Kinderlauf, bei dem jedes Kind ein Plüschtier gewann, hatte der umtriebige Oggersheimer angeboten.

Zahlreiche Sportfeste auf der Bahn der Oggersheimer Gesamtschule bleiben den Leichtathleten in Erinnerung. Sein Lieblingskind war aber ein Lauf, der Kultstatus bekommen sollte: 1988 hatte er die verrückte Idee eines „Oggersheimer Berglaufes“ – auf den Maudacher Müllberg. Start und Ziel war an dem von ihm liebevoll gepflegten Gartengrundstück der TG Oggersheim bei der Bezirkssportanlage. Die Läufer schätzten die schlichte und herzliche Atmosphäre des „urigsten Laufes der Pfalz“. Sie werden die humorvolle Stimmung vermissen, die der immer witzig-charmante Jürgen Krüger nicht zuletzt auch durch seine „Berliner Schnauze“ verbreitete. Er wird in der Szene unvergessen bleiben.