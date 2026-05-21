Ist ein antisemitischer Witz lustig, wenn ein Jude ihn erzählt? Lea Streisand und Alexander Estis begegnen dem Judenhass mit ihrer schärfsten Waffe: dem Humor.

„Sind Antisemitisten anwesend?“ lautet der Titel ihrer Lesung in der Jüdischen Gemeinde. Das erinnert an eine Steinigungs-Szene von Monty Pythons „Das Leben des Brian“, als bei der Frage „Ist Weibsvolk anwesend?“ alle als Männer verkleideten Frauen mit tiefer Stimme verneinen, um dann doch als Erste zum Wurf auszuholen. Denn wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein.

Für die Berlinerin Lea Streisand – unter anderem bekannt durch ihre Hörkolumne „War schön jewesen“ – war ihr säkularisiertes, assimiliertes jüdisches Dasein und damit einhergehende Probleme stets Privatsache. Anschläge auf Friedhöfe, mögliche Übergriffe betrachtete sie als Einzeltäter-Narrative, über die man nicht groß spricht. „Du kannst nicht erwarten, verstanden zu werden, sei froh, wenn sie sich nicht über dich lustig machen“, gab ihre Mutter ihr auf den Weg. Doch das In-sich-Hineinschweigen wurde zur Sackgasse, als die Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel ein Massaker mit 1200 Toten und 250 Geiseln verübten. „Ich habe zwei Wochen aus Angst das Haus nicht verlassen“, gesteht Streisand. Schon zuvor wurde sie öfter mal schief angesehen: „Weil ich eine Gehbehinderung habe, aus dem Osten komme, eine Frau bin und Fahrrad fahre. Ich störe einfach“, sagt sie augenzwinkernd. Plötzlich war sie Jüdin und wurde bei ihren Lesungen genau dafür kritisiert. „Müssen Sie immer sagen, dass Sie Jüdin sind? Dann muss ich als Deutsche so viel über mich selber nachdenken“, bekam sie zu hören. Halt fand sie in der Synagoge, aber auch in der Satire, etwa in dem Text „Sehr geehrte Antisemiten“ von Alexander Estis.

Der 39-jährige Schriftsteller und Kurt-Tucholsky-Preisträger ist ein sogenannter Kontingentflüchtling. In Moskau geboren, zog seine Familie in den 90ern nach Hamburg, heute lebt er in der Schweiz. „Es gibt Antisemiten, die Juden hassen, und einige die sie lieben und viele, denen sie egal sind: Ihr seid rechts, links, doof, klug, divers, tragt Irokese, Burka oder Minirock, fahrt Fahrrad oder SUV“, versuchte er eine Klarstellung für dunkle Tage in Deutschland.

Denn seit dem 7. Oktober habe der Antisemitismus im Alltag eine „unverfrorene Intensität“ erlangt. Nicht nur durch einschüchternde Demos und konkrete Straftaten. Sondern auch und gerade im Denken, bei Gesprächen am Esstisch. „Jetzt sind die Juden ja wirklich schlimm! Jetzt ist ja doch was dran! Da stecken die Juden dahinter!“, nehmen Verschwörungstheorien um die „Rotschilds“ und geheime Geldmächte an Fahrt auf. „Es ist viel ,festes Wissen’ unterwegs. Ganz ungefragt werden einem plötzlich Ansichten über die Juden aufgedrängt“, betont er.

Von Schläfenlocken und Christenblut

In der von Lea Streisand, deren Großvater den Holocaust überlebte, mit herausgebrachten Satire-Anthologie „Sind Antisemitisten anwesend?“ stellt er die Frage: was ist das überhaupt, „jüdisches Leben“? „Wie viel gelbe Sterne könnte man dafür vergeben?“, fragt er voller Sarkasmus. Aber mal im Ernst: „Ist das morgens die Schläfenlocken aufwickeln und sich abends kurz mit den Rotschilds treffen, um die globale Wirtschaft zu steuern, um dann noch schnell mit der zionistischen Weltregierung bei einem Glas Christenblut den Tag ausklingen zu lassen? Dann führe ich wohl kein jüdisches Leben.“

„Was ist umgekehrt ein deutsches Leben?“, sorgt er für Stille im Raum. „Jude, das ist in den Verschwörungen keine Kategorie im ethischen und religiösen Sinn, sondern eine Interessensgemeinschaft.“ „Ein Feindbild, das mehr Bild ist als Mensch“, erklären Estis und Streisand.

Zuckersüßes Fluchen

Wie ist es also nun, das jüdische Leben? Streisand und Estis jedenfalls leben es mit Humor. Sie haben festgestellt, dass man im Jiddischen nicht Fluchen kann. Einfach alles zärtlich klingt, selbst das Schimpfen. „Ein Laster aus Zucker soll dich überfahren“, „Du sollst wachsen wie eine Zwiebel – mit dem Kopf in der Erde und den Beinen in der Luft!“ oder „Mögest du 100 Häuser besitzen, in jedem Haus 100 Zimmer, in jedem Zimmer 100 Betten – und möge eine Krankheit dich von Bett zu Bett zu Bett werfen!“ ist noch das Fieseste, was ihnen einfällt.

„Kannst du mal einen antisemitischen Witz erzählen?“, fragt Streisand. „Nur gegen Geld!“, kontert Estis. Er weiß, warum man bei jüdischen Witzen einfach immer lachen muss. Auch wenn man es gar nicht will und noch weniger darf. „Weil die Realität immer noch trauriger ist als der Witz.“