Das, was die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Krankenhaus Zum Guten Hirten heute ist, wäre sie nicht ohne Jörg Breitmaier. Er hat die Klinik von Beginn an aufgebaut und mit seinen Patienten viele Höhen und Tiefen erlebt – zertrümmerte Waschbecken inklusive. Jetzt geht der 65-Jährige als Ärztlicher Direktor und Chefarzt in den Ruhestand.

„Ganz zu Beginn haben wir hier im Stuhlkreis beisammen gesessen und uns selbst gesagt: Jetzt machen wir Klinik.“ Jörg Breitmaier muss selbst schmunzeln, wenn er sich