Der Förderverein des Inner Wheel Clubs Ludwigshafen veranstaltet am Sonntag, 31. Mai, im Wilhelm-Hack-Museum eine Benefizsoirée unter dem Titel „Klänge, Kunst & Kulinarik“. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Erlöse gehen an die Sprachkunstwerkstatt des Wilhelm-Hack-Museums. Musikalischer Mittelpunkt des Abends ist das Ditzner Twintett, das mit Tuba, Posaune und Schlagzeug Elemente aus Jazz und symphonischer Musik verbindet. Bereits vor dem Konzert besteht die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung „Vom Klang der Bilder“ im Museum zu besuchen. Die Veranstaltung soll Raum für Begegnungen, Gespräche und gemeinsames Engagement bieten. Für das leibliche Wohl werden Fingerfood und Getränke angeboten. Der Eintritt kostet 40 Euro und beinhaltet den Museumseintritt, ein Getränk sowie Fingerfood. Karten können per Überweisung reserviert werden. Nach Zahlungseingang erfolgt eine Bestätigung per E-Mail. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

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Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an info@iwc-ludwigshafen.de