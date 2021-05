Die Uraufführung von Iván Pérez' Tanzstück „Avatars & Antiheroes“ als erstem Livestream aus dem Heidelberger Zwinger ist ein zwiespältig berührendes Erlebnis. Trotz traditioneller Machart im kreativen Bereich ist vieles so anders, dass sich die Fragen aufdrängen: Quo vadis Theater? Aber auch: Wohin gehst du, Zuschauer?

Die Choreographie des Heidelberger Ballettchefs ist coronakonform: nur drei Personen auf der Bühne, alle Bewegungen auf Abstand, nicht einmal die Andeutung einer körperlichen Berührung, jeder ein einsamer Phantast und kläglich Scheiternder. Dennoch ticken alle gleich in einer Art prästabilierter Harmonie – eine vorherbestimmte Einheit wie Leibniz sie benannt hat.

Es beginnt in totaler Stille mit einer am Boden liegenden Gestalt in einem Lichtspot auf dunkler Bühne. Die Gestalt windet sich, sie leidet. Je länger die Stille andauert, umso mehr fühlt man sie leiden. Endlich richtet sie sich in sitzende Stellung auf, dann zu voller Größe, geht hin und her. Die Langsamkeit, mit der das geschieht, steht im Gegensatz zur kantigen Schnelligkeit der Bewegung von Armen und Händen. Inzwischen hat eine leise melancholische Musik eingesetzt. Sie wird bis zum Ende atmosphärisch sanft bleiben; die Bewegungen der Figuren sind heftig, schnell, bisweilen bizarr oder komisch. In ununterbrochenem Aktivismus zeichnen sie klassische Helden aus dem kollektiven Bewusstsein, zeitgenössische aus der zumeist digitalen Welt und die Anstrengungen, ihnen nachzueifern: den athletischen Muskelmann und herausfordernden Kämpfer, den Denker in Rodin-Pose und den Getriebenen, den Sieger auf dem Podest und das verinnerlichte Ringen und Rennen um den Platz ganz oben. Die Frau im Trio ist sportliche Amazone bis hin zum imaginär gespannten Bogen. Ade Diva und Supermodel.

Eine Kämpferin, ein Denker, ein Adonis

Jacqueline Trapp verkörpert eine Kämpferin, die sich Erfolg nicht abgreift, sondern erarbeitet. Kuan-Ying Su gibt den Denker zerrissen und mit angespannter Zähigkeit. Sie trägt das einfache Trikot oben gelb und unten blau, er oben blau und unten gelb. Wie immer man das deuten mag, fällt Samuel Gilovitz, von Kopf bis Fuß in feurigem Rot, als der athletische Adonis ins Augen, dem alles zufällt, wenn er nur die Muskeln spielen lässt.

Auf die Höhe der Wunschvorstellungen folgt unweigerlich der Absturz und drückt den Getroffenen zu Boden. Doch er erhebt sich wieder und gemeinsam drehen die drei Runden, solidarisch und mit Abständen! Sie flattern mit den Armen: empor, empor! Spurten wie die Wettläufer: zum Ziel, zum Ziel! Machen Handstände, die abknicken, halten die Hände mit gespreizten Fingern vor die Augen und über den Kopf.

Ist solches hautnahe Mehr wünschenswert?

So weit ist „Avatars & Antiheroes“ ein Tanzstück, wie es auf der Bühne immer war. Die Künstler treten sogar zum Applaus an, der natürlich nur spärlich vom beteiligten Team kommt. Für den Zuschauer ist aber sehr viel mehr anders, als dass er nur lässig zu Hause vor dem Display sitzt und seinen Applaus mit einem „Like“ erteilen kann.

Im Theater sieht er immer die Totale aus einer gleichbleibenden Perspektive, die sich aus dem Sitz ergibt und nur ihm oder ihr gehört. Er wählt aus, welchem Teil der Bühne er seine Aufmerksamkeit widmen will, und bestimmt damit sein Erleben weitgehend selbst. Im Film besorgt das die Kamera. Sie wechselt die Perspektiven und holt Details so nah heran, dass man nicht nur die Exaktheit von Bewegung und Mimik sieht, sondern auch den fließenden Schweiß. Ist solches hautnahe Mehr wünschenswert? Den Raum, durch den sich Tanz bisher definiert hat, sieht man jedenfalls fast gar nicht. Und dass der rote Faden, der mit Trapps Solo markant beginnt, sich am Ende ins Ungefähre auflöst, liegt ja vielleicht an der Kameraführung. Sollte sich dieses Format durchsetzen, wird es den Bühnentanz verändern. Statt mit dem Raum zu arbeiten, werden sich Choreographen auf Details konzentrieren, die für die Kamera im Vordergrund stehen. Braucht man dazu noch das Theater, wie wir es heute kennen?